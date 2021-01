Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

Les dates du mercato

Allemagne: du 2 janvier au 1er février

Angleterre: du 2 janvier au 1er février

France: du 2 janvier au 1er février

Espagne: du 4 janvier au 1er février

Italie: du 4 janvier au 1er février

Pays-Bas: du 4 janvier au 1er février

Portugal: du 5 janvier au 4 février

LES DIABLES ROUGES

Christian Benteke intéresse l'Italie. Deux clubs pourraient tenter leur coup cet hiver. (Lire l'article complet)

LES TRANSFERTS A L'ÉTRANGER

Marca fait le point sur la stratégie du Real Madrid concernant Sergio Ramos. L'Espagnol arrive en fin de contrat en juin et a reçu une proposition de deux ans, assortie d'un salaire à la baisse de 10%. Il l'a refusé et négocie, notamment, avec le PSG. Mais selon le journal espagnol, le Real Madrid est certain qu'aucun club ne lui offrira plus que le montant proposé. Ce qui retarde les négociations.

L'international anglais Jesse Lingard va rejoindre l'équipe londonienne de West Ham, après un accord signé avec Manchester United, qui a accepté de le prêter jusqu'à la fin de la saison, ont annoncé vendredi les deux club. Le milieu de terrain de 28 ans, tombé en disgrâce aux yeux de l'entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer, va pouvoir retrouver du temps de jeu, lui qui n'est pas apparu sur un terrain sous les couleurs de Manchester United cette saison. "Je suis impatient, c'est un nouveau chapitre dans ma vie" a déclaré Lingard à la TV du club de West Ham. "Je veux juste retrouver du plaisir en jouant mon football, et fouler de nouveau un terrain de foot"; a-t-il encore précisé.

Le Brésilien Hulk, en Chine depuis juillet 2016, a quitté Shanghai SIPG pour rejoindre son pays natal et l'Atlético Mineiro. Il a signé un contrat jusqu'au terme de l'année 2022, a annoncé le club brésilien vendredi. Hulk, 34 ans, avait quitté le Brésil en 2005 pour rejoindre le Japon avant d'éclater au FC Porto entre 2008 et 2012. Il a ensuite fait les beaux jours du Zénith Saint-Pétersbourg (2012-2016), où il a notamment côtoyé Axel Witsel et Nicolas Lombaerts, avant de succomber aux lucratives sirènes chinoises.

Selon le Daily Mail, José Mourinho aurait donné son accord à un transfert de Dele Alli vers le PSG. Le joueur anglais doit encore recevoir l'approbation du président de Tottenham. Il s'agirait d'un prêt jusqu'en juin.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Dele Alli n'a joué que 74 minutes en Premier League cette saison et veut booster sa carrière. Les Spurs n'ont aucun intérêt à conserver un joueur mécontent.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Zulte Waregem a annoncé samedi la prolongation de contrat de son gardien Sammy Bossut, qui a signé jusqu'en juin 2023. Bossut, figure du Essevee, où il évolue depuis 2006, reste donc fidèle à son club de toujours. Le gardien de 35 ans compte pas moins de 419 rencontres pour Zulte Waregem. Cette saison, Bossut n'a pas encore joué la moindre rencontre, barré par Louis Bostyn et Eike Bansen. Zulte Waregem est 12e de D1A après 24 journées. Dimanche, l'équipe de Francky Dury accueille Ostende, 6e.

Le retour de Nabil Dirar à Bruges se précise. A bientôt 35 ans, celui qui a évolué au club entre 2008 et 2012 serait proche d'un accord avec son ancien employeur. Il pourrait encore signer dans les prochains jours.