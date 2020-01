Le mercato est ouvert : voici les Diables Rouges qui pourraient bouger cet hiver

Le mercato hivernal vient d’ouvrir ses portes dans la plupart des compétitions européennes. Certains Diables Rouges pourraient profiter de cette fenêtre pour tenter d’obtenir un bon transfert. Ils sont cependant peu nombreux, à six mois d’un Euro 2020 que personne ne veut manquer.

Yannick Carrasco, Dalian Yifang (Chine)

A 26 ans, l’ailier des Diables Rouges ne rêve que d’un retour sur le continent. Exilé en Chine, il a déjà tenté à plusieurs reprises de revenir, mais il a toujours été privé de transfert. Estimé à 28 millions d’euros, il est sur les tablettes de plusieurs formations européennes.

Son avenir en sélection dépendra en partie de ce transfert, qui est devenu presque inévitable. L’ancien joueur de l’Atlético Madrid n’attend qu’une opportunité pour conclure son aventure en Chine.

Indice de probabilité : 4/5, très probable. Il ne cache pas son envie de revenir en Europe et ce transfert semble inévitable.

Christian Benteke, Crystal Palace (Angleterre)

L’attaquant des Eagles ne carbure pas à la confiance. Peu utilisé dans son club, il a bien du mal à trouver les ouvertures. Son temps de jeu, plus que limité, menace sa présence dans le noyeau de l’Euro 2020, où il est en lutte avec Divock Origi pour le rôle de troisième attaquant.

Mais le Belge se sent bien en Angleterre et semble décider à y rester. Cela passera soit par un transfert vers un club prêt à payer son salaire estimé à 7 millions d’euros par an, soit par une continuité à Crystal Palace avant un éventuel départ l’été prochain. Son contrat, courant jusqu’en 2021, forcera n’importe quel club intéressé à devoir s’aligner sur le prix fixé par Palace, qui l’a recruté contre 31 millions d’euros en 2016.

Indice de probabilité : 2/5, improbable. Il devrait attendre cet été avant de se décider et ne prendre aucun risque en vue de l’Euro 2020.

Dries Mertens, Napoli (Italie)

La situation autour de Dries Mertens est encore très incertaine. Cité parmi les leaders de la fronde en Ligue des Champions, qui avait mené à une mutinerie du vestiaire, il était un temps cité sur le départ. Le départ d’Ancelotti, devenu entraîneur à Everton, pourrait changer la donne.

Le joueur de 32 ans pourrait relever un nouveau défi, mais un transfert cet hiver paraît très risqué au vu des échéances internationales à venir. D’autant que la direction napolitaine envisage de le prolonger. Cité un temps à l’Inter ou à Dortmund, il paraît aujourd’hui peu probable qu’il change d’air cet hiver.

Indice de probabilité : 2/5, peu probable. Si les discussions autour de sa prolongation de contrat traînent, il quittera le Napoli cet été. Mais le voir quitter le navire cet hiver paraît compliqué. S’il ne prolonge pas, il sera libre cet été, tout bénéfice pour les prochains acquéreurs.