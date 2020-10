Le message bouleversant de Charly Musonda Jr: "Rien d'autre que de la peine et du chagrin"

Il y a un peu plus de 9 ans, nous écrivions un article sur la nouvelle pépite d'Anderlecht: Charly Musonda Jr, que l'on nous décrivait comme "un mélange de Xavi et d'Iniesta".

Aujourd'hui, âgé de bientôt 24 ans, il aurait du faire partie des Diables Rouges qui affrontent l'Angleterre (dimanche) et l'Islande (mercredi) en Ligue des Nations. Seulement, l'ancien diablotin n'a jamais percé, la faute à une irrégularité dans son jeu mais aussi et surtout à un physique défaillant. Les chiffres sont accablants: 28 matches professionnels dans toute sa jeune carrière.

Sous contrat encore deux saisons avec Chelsea, qui l'a arraché au RSC Anderlecht quand il avait 16 ans, Charly travaille dur pour revenir une dernière fois au haut niveau. "Cela fait quatre ans que je n'ai pas disputé deux matches consécutifs, trois ans que je n'ai plus joué pour mon club, et lors de deux des quatre dernières années, j'ai été blessé aux ligaments croisés du genou. Rien d'autre que de la peine et du chagrin", a-t-il livré dans une publication sur Instagram.

"Les médecins m'ont dit que subir une intervention chirurgicale après une si longue absence serait la fin, une montagne impossible à gravir, ce sont les mots exacts. Le football me manque tellement, c'est le moins qu'on puisse dire, et je fais tout ce que je peux pour jouer. A tous les enfants qui ont un rêve et qui sont blessés ou qui traversent des revers monumentaux, n'abandonnez jamais! (...) Jusqu'à ce que ce jour vienne, je continuerai à m'entraîner et à croire au retour impossible, car les plus grands retours semblent toujours qu'il n'y a pas de retour, et c'est à ce moment-là que nous devons creuser profondément et vivre pour raconter l'histoire et ne pas y mourir".