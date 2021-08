L'entraîneur de Manchester United Ole Gunnar Solksjaer s'est montré favorable au recrutement de la superstar portugaise Cristiano Ronaldo, en laissant entendre que les Red Devils pourraient se positionner pour enrôler "CR7" dans leur effectif.



"Nous avons toujours eu un bon contact. Je sais que Bruno (Fernandes) lui a également parlé. S'il devait partir de la Juventus, il sait que nous sommes là", a affirmé le technicien norvégien lors d'une conférence de presse.



"Je ne pensais pas que Cristiano allait partir. Il y a eu des spéculations ces derniers jours, bien sûr", a expliqué Solksjaer, qui est resté assez vague.



"CR7" a évolué sous les couleurs des Red Devils durant six saisons entre 2003 et 2009. Sous les ordres de Sir Alex Ferguson, il a notamment remporté sa première Ligue des Champions en 2008, ce qui l'avait conduit à l'obtention de son premier Ballon d'Or la même année.



"Cristiano a été une légende de ce club. C'est le plus grand joueur de tous les temps si vous voulez mon avis", a estimé l'entraîneur norvégien, qui a joué quatre saisons entre 2003 et 2007 avec Ronaldo lorsqu'il était encore joueur à Manchester United.



Les Red Devils ont réalisé un début de saison encourageant en Premier League. Après un succès convaincant contre Leeds (5-1) pour son premier match, Manchester United a été accroché à Southampton (1-1) le week-end dernier.



Les partenaires de Paul Pogba, actuellement sixièmes au classement, se déplaceront dimanche après-midi sur la pelouse de Wolverhampton dans le cadre de la troisième journée de championnat.