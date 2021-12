Son joueur lui demande de partir, le coach de Manchester United lui offre une réponse cinglante

Anthony Martial a des envies d'ailleurs. Le joueur français souhaite quitter Manchester United après 6 ans et demi de service. Une demande a même été formulée auprès de l'entraîneur et de la direction afin de trouver une solution dès cet hiver, lors du mercato. Frustré par son manque de temps de jeu, il serait persuadé de pouvoir viser un autre club.

Interrogé en conférence de presse à ce sujet, Ralf Rangnick, l'entraîneur des Red Devils, a confirmé. En offrant aussi une réponse nette et précise à son joueur. "Nous en avons longuement parlé mercredi. Il est à Manchester United depuis près de 7 ans et a le sentiment que c'est le bon moment pour changer d'air. D'un coté, je comprends. Mais de l'autre côté, il est important de connaître la situation du club. Nous avons des cas de covid, nous jouons dans 3 compétitions avec de hautes ambitions. Je lui ai rappelé qu'aucun club n'était intéressé", a-t-il lâché. "Tant que cela ne changera pas, et qu'une offre qui répond aux intérêts du club n'est pas formulée, il restera", a-t-il ensuite détaillé.

Voilà qui est dit.