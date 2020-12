Thibaut Courtois n'a pas remporté le prix de Sportif Belge de l'année. Il n'était, en réalité, pas repris dans la liste des nommés. Ce qui agace Thierry Courtois, visiblement déçu par cette liste.

Thierry Courtois n'a pas apprécié la liste des nommés pour le titre de Sportif Belge de l'année. Ce prix, remis cette semaine, a récompensé Wout Van Aert chez les hommes et Emma Meeseman chez les dames. Mais pour Thierry Courtois, il y a un problème.

Le problème ? L'absence de son fils dans la liste des 25 nommés pour le prix, dans laquelle figuraient 5 Diables Rouges, à savoir Lukaku, De Bruyne, Mertens, Witsel et Tielemans. Une injustice pour le papa du portier du Real Madrid, auteur d'une excellente saison. "Je ne comprends pas qu'il n'y soit pas, alors qu'il a gagné trois trophées", peste Thierry Courtois dans les colonnes de Sudpresse. "Je pense qu'en Belgique on ne respecte pas les plus grands athlètes. On préfère souligner quand ils perdent. Certains vous attendent au tournant", poursuit-il, visiblement amer.

Rappelons tout de même que Thibaut Courtois avait remporté ce trophée en 2014.

