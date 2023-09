Le Parc des Princes dit une dernière fois "Merci" à Verratti

Haie d'honneur, banderoles et chants d'ultras, messages d'anciennes stars parisiennes: l'Italien Marco Verratti, milieu de terrain emblématique du PSG transféré au Qatar, a eu droit vendredi à un vibrant hommage du Parc des Princes après onze saisons passées au club.

C'est sous l'ovation du public et à travers la haie d'honneur des joueurs parisiens et des dirigeants, tee-shirts frappés d'un "Merci Marco" sur le torse, que le "Petit Hibou" est entré une dernière fois sur la pelouse où il a joué onze saisons et remporté trente trophées.