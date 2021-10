Karim Benzema pourrait être condamné à 10 mois de prison avec sursis après l'affaire de la sextape

Alors que le tribunal se penche sur l'affaire de la sextape, le Parquet a dévoilé ses peines requises dans le dossier qui implique notamment Karim Benzema. Accusé de complicité dans un chantage, le joueur du Real Madrid mérite, selon le Parquet, 10 mois de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende.

Les instigateurs de ce chantage envers Mathieu Valbuena risquent eux des peines plus lourdes. Mustapha Zouaoui, qui serait à l'origine de toute l'affaire, risque 4 ans de prison ferme et 15.000 euros d'amende. Celui qui a récupéré la vidéo, Axel Angot, encourt 18 mois de prison ferme et 15.000 euros d'amende. Mais le ministère public accepterait aussi une peine de 18 mois avec sursis et 5.000 euros d'amende au vu de son passif judiciaire vierge.

Le verdict est attendu demain.