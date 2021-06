Le patron du foot brésilien mis à pied pour harcèlement sexuel, énième écueil pour la Copa América

La Copa América ne cesse d'écoper, dans un océan de tracas: après le Covid-19 en Argentine, des émeutes en Colombie, une relocalisation très controversée au Brésil, elle doit désormais faire face à la suspension du patron du foot local pour harcèlement sexuel.

La nouvelle est tombée dimanche, quand la Confédération brésilienne de football (CBF) a annoncé la mise à pied de son président.

"La CBF informe qu'elle a reçu ce dimanche après-midi la décision de la commission d'éthique du football brésilien suspendant temporairement (pour une période initiale de 30 jours) le président Rogerio Caboclo de l'exercice de ses fonctions", a indiqué la fédération dans un communiqué.

Caboclo, 48 ans, a été dénoncé vendredi à la Commission d'éthique par une employée de la CBF, qui l'a accusé de plusieurs épisodes de harcèlement sexuel et moral ces derniers mois, selon Globo Esporte.

Le président de la CBF, qui risque une amende, une destitution voire une interdiction de participer à toute activité liée au football, sans parler d'éventuelles poursuites pénales, clame son innocence.

Il quittera néanmoins ses fonctions une semaine avant le début de la Copa América, et sera remplacé par le vice-président Antonio Carlos Nunes de Lima, a déclaré la CBF.

- Coup de semonce -

Son départ résonne comme un nouveau coup de semonce pour le tournoi, dont Caboclo était le principal artisan de la tenue au Brésil. Il confirme aussi que la Copa, si elle réussit à se tenir, sera une miraculée, tant les écueils auront été nombreux.

Initialement, elle devait se jouer un an plus tôt, co-organisée pour la première fois par deux pays, la Colombie et l'Argentine, avant d'être reportée par la pandémie.

Reprogrammée du 13 juin au 10 juillet prochain, la compétition a vu les vents contraires se déchaîner ces dernières semaines, quand elle a coup sur coup perdu ses deux co-organisateurs.

La Colombie, confrontée à une intense fronde sociale qui a fait des dizaines de morts, a d'abord invoqué le Covid-19 pour demander un report de la compétition, que lui a refusé la Conmebol, la confédération sud-américaine de football.

Puis l'Argentine s'est elle aussi désistée pour des raisons sanitaires, alors que la pandémie bat des records dans le pays.

A la surprise générale, la Conmebol a alors désigné le Brésil pour suppléer ses deux voisins... quand le géant sud-américain est lui-même le deuxième pays au monde pour le nombre de morts provoqués par le nouveau coronavirus (473.000 décès), seulement surpassé par les Etats-Unis.

La décision a provoqué une onde de choc au Brésil, certains experts craignant que la plus vieille compétition de football au monde organisée dans ces circonstances ne contribue à une "recrudescence de la pandémie".

L'affaire est instantanément devenue politique, le président Jair Bolsonaro étant vilipendé par l'opposition pour avoir constamment minimisé l'ampleur de la crise sanitaire, avec son discours anticonfinement et le refus d'offres de vaccins.

- Boycott ? -

Les footballeurs eux-mêmes n'ont pas masqué leur désarroi. Plusieurs stars d'autres pays sud-américains, comme l'Uruguayen Luis Suarez, se sont déjà manifestées contre la tenue de cette Copa América.

Des rumeurs de boycott ont aussi commencé à surgir du côté de l'équipe du Brésil. "Nous allons en parler (après le match contre le Paraguay mardi, qui compte pour les éliminatoires du Mondial-2022, NDLR). Nous ne voulons pas dévier de notre objectif, qui pour nous est la Coupe du monde", avait déclaré le capitaine Casemiro vendredi.

La veille, le sélectionneur Tite avait affirmé avoir une opinion "très claire" sur le sujet, qu'il exprimerait lui aussi l'issue de la rencontre contre le Paraguay. Plusieurs médias indiquent que Tite pourrait présenter sa démission du fait de l'organisation du tournoi dans son pays.

Le sénateur Flavio Bolsonaro, fils aîné du président brésilien, a de son côté intimé dimanche aux joueurs de la Seleçao ne pas boycotter la Copa América.

"Je veux lancer un appel spécial aux joueurs de la sélection brésilienne: ne vous laissez pas manipuler (...) Je compte sur vous pour éviter ce boycott", a-il déclaré dans une vidéo publiée sur Instagram. "C'est à vous de donner un peu d'espoir et de joie à notre population."