Zinho Vanheusden vivrait relativement mal ses absences répétées chez les Diables Rouges. C'est ce qu'a expliqué son papa, interrogé dans le Nieuwsblad au sujet du début de saison de son fils, arrivé au Genoa. Freiné par des blessures, il n'arrive pas à enchaîner les rencontres.

Et quand il le fait, il se sent quelque peu snobé en sélection. Repris lors des dernières rencontres, Vanheusden n'avait pas joué une seconde. Ce qui dérange son papa. "Cela a eu un grand impact sur Zinho. Respect pour les résultats de Martinez, mais un titulaire en Serie A peut recevoir sa chance quand le score est de 1-5, non ?", a lancé Johan Vanheusden dans le journal.

Il a ensuite révélé qu'un autre élément, loin des terrains, avait troublé son fils. "A son retour en Italie, Zinho a été cambriolé. Il était seul à l'étranger, loin de sa famille et de ses amis. Ce n'était pas facile", a-t-il précisé.