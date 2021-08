Le plus gros salaire au monde, primes démesurées: les exigences INCROYABLES de l'agent d'Erling Haaland

Erling Haaland ne devrait pas quitter Dortmund cet été. D'abord parce que le BVB ne veut pas s'en séparer, mais aussi parce que l'agent du joueur, Mino Raiola, pose des conditions démesurées.

Erling Haaland est une future superstar du football mondial. Le jeune attaquant norvégien de 21 ans fait le bonheur de Dortmund, qui le conservera plus que probablement cet été malgré des interêts concrets, notamment en Angleterre. Le club allemand s'en frotte les mains d'avance, conscient qu'il tient un bijou qu'il revendra à prix d'or.

Mais si le joueur ne bouge pas cet été, c'est aussi à cause de son agent, l'influent Mino Raiola. Le Bild révèle en effet les conditions fixées à Chelsea, qui a tenté de l'attirer avant de se replier sur Romelu Lukaku, bien moins cher et déjà fin connaisseur du championnat. Raiola avait ainsi exigé un salaire de 50 millions d'euros par an, soit le plus élevé de la planète football, devant celui de Messi, estimé à 41 millions d'euros. Mais ce n'est évidemment pas tout: 5% de ce salaire revenait à l'agent, soit 2,5 millions d'euros par mois.

Rayon commission, on ne fait pas mieux. Mino Raiola exigeait un payement à hauteur de 40 millions d'euros. De quoi calmer les ardeurs londoniennes.