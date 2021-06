Le président de l'Union européenne de football (UEFA), Aleksander Ceferin, s'est lâché dans une interview pour le magazine français So Foot.

Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin n'en démord pas. Le Slovène a encore attaqué l'un des présidents de clubs en faveur de la Super League. Et c'est encore Andrea Agnelli, le patron de la Juventus, et désormais ex-meilleurs amis.

"Dans cette affaire, on peut classer les protagonistes en trois catégories. Je mets Andrea Agnelli dans la première. Là, c'est personnel. À mes yeux, cet homme n'existe plus", a-t-il lancé dans une interview accordé au magazine français So Foot. "Je pensais que nous étions amis, mais il m'a menti droit dans les yeux jusqu'à la dernière minute du dernier jour, en m'assurant qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter... Alors que la veille, il avait déjà signé tous les documents nécessaires au lancement de la Super League".

S'il dit avoir eu des soupçons, il ne voulait pas le croire.

Il reprend: "Dans la deuxième catégorie, je place un groupe de dirigeants que j'estimais assez proches de moi et dont je regrette qu'ils ne m'aient pas dit à l'avance ce qu'ils prévoyaient de faire. Enfin, dans la dernière catégorie, il y a les dirigeants avec qui je n'avais pas de contacts privilégiés. Je ne les blâme pas, mais ils devront eux aussi subir les conséquences de leurs actes".