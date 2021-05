Le président du Barça a fait une offre à Messi: "Il mérite plus, mais..."

Le nouveau président du FC Barcelone Joan Laporta, élu à la tête du club en mars, s'est dit vendredi "modérément optimiste" sur l'avenir de sa star Lionel Messi, dont le contrat arrive à terme le 30 juin prochain.

À la question de savoir s'il était optimiste sur les chances de voir l'Argentin rester au Barça, Laporta a répondu: "Modérément optimiste". "Les négociations se déroulent bien mais ce n'est pas encore fait", a ajouté le Catalan à l'occasion de la première conférence de presse depuis son élection.

"Nous pouvons faire une offre (à Messi) dans la mesure de nos moyens", a déclaré Laporta. "Il mérite plus et pourrait obtenir un meilleur contrat ailleurs, mais je suis convaincu qu'il apprécie les efforts que nous faisons. Je pense qu'il a envie de rester. Pour Leo, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de victoire. Et c'est ce à quoi nous nous employons".

Interrogé également sur le futur de son entraîneur, Ronald Koeman, arrivé l'été et à qui il reste un an de contrat, le président blaugrana a indiqué qu'un nouveau rendez-vous était prévu avec le technicien néerlandais la semaine prochaine.

"Il a encore un contrat en cours. Nous ne croyons pas aux projets ou aux saisons de transition. Nous avons parlé à Koeman et nous continuerons à lui parler la semaine prochaine avant de prendre une décision".

Laporta a déclaré que Koeman avait récemment été hospitalisé pour un problème cardiaque et qu'il était important de ne pas précipiter les décisions. "Nous essayons d'arriver à un accord sur ce que nous voulons pour la saison prochaine", a-t-il précisé.

Alors qu'on lui demandait si son rêve était de faire revenir Pep Guardiola, cité comme successeur en cas de départ du technicien batave, Laporta a botté en touche: "Je ne suis pas là pour parler de rêves, je suis là pour parler de la réalité".

Le président barcelonais a par ailleurs déclaré que des arrivées de joueurs seraient annoncées dès la semaine prochaine. L'Argentin Sergio Aguero, en fin de contrat avec Manchester City, devrait rejoindre le club catalan, comme l'a révélé lundi Pep Guardiola à la BBC.