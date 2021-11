Scénario incroyable: le président du Barça ouvre la porte à un retour de Messi et Iniesta

Après Dani Alves, le FC Barcelone pourrait miser sur deux autres anciennes icônes pour reconstruire son vestiaire. Joan Laporta, le président du Barça, a en effet révélé que le club étudiant deux options: les retours de Lionel Messi et Andres Iniesta.

En ce qui concerne l'Argentin, la porte est plus qu'ouverte. Le Barça espère le récupérer alors que son aventure parisienne a du mal à décoller. Pour Andres Iniesta, la situation est un petit peu différente, le joueur de 37 ans évoluant actuellement au Japon dans un championnat nettement moins relevé. Mais le scénario est sur la table. "Je ne l'exclus pas. "C'est arrivé avec Dani, qui a déjà dit que l'âge n'était qu'un chiffre et qui a aussi fait un effort financier important. Vous parlez de deux joueurs spectaculaires, Leo et Andrés. Je ne peux pas prédire l'avenir, ils jouent encore. Nous les garderons toujours à l'esprit, mais pour l'instant ils ont des contrats avec d'autres clubs. Dans la vie, on ne sait jamais", a lancé le président hier en conférence de presse.

Reste maintenant à attendre quelques semaines pour voir les choses se décanter.