Le président du Barça prêt à prendre une décision radicale pour garder Lionel Messi au club?

La superstar argentine Lionel Messi (33 ans), encore sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'au 30 juin 2021, a communiqué au club mardi par courrier recommandé qu'il souhaite "unilatéralement" résilier son contrat.



Dépité par la terrible déroute 8-2 essuyée en quart de finale de Ligue des champions le 14 août contre le Bayern Munich, futur vainqueur de l'épreuve, fatigué par une saison cauchemardesque et lassé par un projet sportif peu convaincant, la légende Leo Messi a mis ses menaces à exécution.

Depuis cette annonce, le président du Barça Josep Maria Bartomeu est sous pression et les fans demandent sa démission, ce qu'il n'a pas accepté durant les premières heures de l'affaire Messi.

Ce jeudi, les médias espagnols TV3, une chaîne de télévision publique catalane, et la radio Cadena SER, annoncent que Josep Maria Bartomeu a décidé qu'il démissionnera à une condition, que "Messi revienne sur sa décision de quitter le club et annonce publiquement que le président est le problème".

Motion de censure contre la direction du Barça

La direction du FC Barcelone tangue après l'annonce choc de Messi: un entrepreneur a annoncé mercredi le dépôt d'une motion de censure contre le président du club blaugrana Josep Bartomeu, dont il brigue la succession.



"Je viens de déposer une demande écrite pour solliciter un vote de censure contre Josep Maria Bartomeu et toute sa direction. Ils ne peuvent être une minute de plus à la tête du club", a écrit sur son compte Twitter Jordi Farré.



Ce candidat déclaré à la présidence du club - qui appartient à ses supporters abonnés - avait jugé mardi dans un communiqué que l'annonce par Lionel Messi de sa volonté de quitter le Barça était "une preuve de plus du désordre" au sein du club.



Un appel circulait par ailleurs mercredi sur les réseaux sociaux pour demander aux supporters mécontents de se rassembler pour demander la démission de Bartomeu, ce qui a été fait (voir vidéo ci-dessous). Une petite centaine d'entre eux s'étaient déjà rassemblés mardi soir sous les fenêtres du bureau du très critiqué président.

L'annonce de Leo Messi a provoqué un séisme sur la planète foot. D'après la presse sportive espagnole, Messi s'est réuni avec le nouvel entraîneur du Barça Ronald Koeman la semaine dernière et lui aurait indiqué qu'il se voyait "plus à l'extérieur qu'à l'intérieur" du club.



Koeman a ensuite, selon la presse spécialisée catalane, communiqué lundi au grand ami de Messi, l'attaquant uruguayen Luis Suarez, qu'il ne comptait pas sur lui pour la saison prochaine, ce qui a sans doute précipité les envies de départ de l'Argentin.



La Pulga ("puce", en espagnol), arrivé au club en 2000 à l'âge de 13 ans, a gravi tous les échelons au sein de l'un des clubs les plus prestigieux au monde pour devenir une légende détenant six Ballons d'Or.