Le président du FC Barcelone espérait que Lionel Messi joue gratuitement pour son équipe

Il semble déjà loin le temps où Lionel Messi faisait la pluie et le beau temps au FC Barcelone. Arrivé cet été au Paris-Saint-Germain, le prodige argentin n'a pas pu poursuivre l'aventure dans son club de toujours à cause de la terrible crise financière que traverse actuellement le club catalan.

Le président du Barça, Joan Laporta, raconte ce vendredi matin au micro de la radio espagnole RAC1 que jusqu'au bout des négociations, il a eu une pointe d'espérance que Messi joue gratuitement. "J’espérais qu’à la dernière minute, Messi dise qu’il reste pour jouer gratuitement. J’aurais été convaincu et la Ligue aurait accepté, mais on ne peut pas demander ça à un joueur de son niveau", a déclaré le patron des Blaugranas.

S’il affirme que les deux parties souhaitaient que la Pulga continue à faire profiter le Camp Nou de sa technique, Joan Laporta pense aussi que l'offre du PSG a pesé dans la balance. "Nous ne saurons jamais si l’offre du PSG lui a été faite avant, glisse le dirigeant. Tout indique que oui. Pendant les négociations, tout le monde savait qu’il avait une offre très forte."

Malgré l'échec des négociations, Laporta a expliqué ne pas en vouloir à l'Argentin. "Je ne me suis pas fâché avec Messi. Je ne peux pas me fâcher contre quelqu’un pour qui j’ai tant d’estime, poursuit le président du Barça au sujet du joueur de 34 ans. J‘aimerais pouvoir rendre hommage à Messi. Il le mérite et nous serions ravis de lui rendre un hommage comme il se doit, s’ils le souhaitent (NDLR : lui et ses proches)."