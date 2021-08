Des finances catastrophiques: le président du Barça révèle les coulisses du divorce avec Messi

Lionel Messi et le FC Barcelone, c'est désormais terminé. Le joueur argentin ne prolongera pas dans le club catalan, qui a confirmé cela hier soir. Joan Laporta, le président, est revenu ce matin sur les raisons de cette séparation.

Joan Laporta est un homme plein de tristesse. Le président du Barça avait été élu à la tête du club avec cette promesse: prolonger Lionel Messi, véritable idole des supporters. Il n'y sera pas parvenu: le club a annoncé hier que l'Argentin quittait le navire. Un véritable séisme pour le football mondial.

En conférence de presse ce matin, Laporta a justifié cette décision. Selon lui, le club ne peut tout simplement plus rien se permettre au niveau financier. "La masse salariale représente 110% des revenus du club", a-t-il lâché d'emblée. "Nous n'avons plus de marge salariale. Les chiffres présentés après l'audit étaient bien pires que ce que l'on nous avait dit et que ce que nous avions prédit sur la base des chiffres officiels. Les pertes attendues sont très élevées, les dettes attendues sont importantes", a-t-il ensuite précisé. Ce qui a mis fin au rêve de continuer la collaboration avec Messi. "Garder Leo, c'était accepter une opération qui n'était pas intéressante pour le Barça. Nous n'avons pas à accepter une hypothèque sur les droits de télévision pendant un demi-siècle", a lâché Laporta.

Il a ensuite avoué que tout était ficelé, avant de lui rendre un dernier hommage. "Nous avions un accord avec Messi, mais la Liga ne veut pas le valider", a expliqué Laporta en conférence de presse à Barcelone. "Les négociations ont dès lors pris fin. Nous ne pouvons enregistrer le contrat en raison des règles de la Liga. Et il n'y a pas de marge possible pour ce qui est des salaires. Je ne veux pas donner de faux espoirs et dire que nous pourrions trouver tout de même un accord avec Messi. Il est libre et a d'autres options", a ajouté encore le président du club catalan. "Nous avions un accord sur cinq ans et nous n'en n'aurions payé que deux. Messi a accepté de nous aider avec ça. Il n'est pas heureux et voulait rester au Barça. Tous les jours, nous nous entendions au téléphone avec Leo et son père Jorge. Nous pensions que le contrat serait accepté et que c'était un bon accord suivant le principe du fair-play financier. Mais nous devons faire face à la réalité et nous ne pouvons faire un contrat avec Messi. Nous ne pouvons pas mettre le Barça en difficulté financière. Les chiffres et les pertes sont plus élevés que prévu. Notre masse salariale ne permet pas beaucoup de marge. Le principe du fair-play financier nous bloque aussi".

"Messi laisse un excellent héritage. Il est le joueur le plus titré de l'histoire du club. Il laisse la marque de la meilleure période de l'histoire du club. Nous sommes éternellement reconnaissants". C'est la fin d'une ère en Catalogne.