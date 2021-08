Kylian Mbappé va-t-il PARTIR à cause de Messi ? Le président du PSG lui met un coup de pression

Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2022 avec le Paris SG, n'a "pas d'excuse" pour quitter le club depuis le recrutement de Lionel Messi, a assuré mercredi le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi.

"Kylian est Parisien, très compétiteur. Il a dit qu'il voulait une équipe compétitive, maintenant il n'y a pas plus compétitif (que le PSG). Il n'a pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre (que rester)", a lancé le patron du club parisien en conférence de presse au Parc des Princes, en marge de la présentation de Messi. La presse espagnole évoque un possible départ pour le Real Madrid du champion du monde français, qui n'a toujours pas prolongé son contrat expirant en 2022.

La presse espagnole évoque un possible départ pour le Real Madrid du champion du monde français, qui n'a toujours pas prolongé son contrat expirant en 2022.