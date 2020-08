Le prix de la tranquillité: Cristiano Ronaldo s'est offert un yacht ultra-luxueux

Il y a un peu plus de 15 jours, nous vous publions un article sur Cristiano Ronaldo et ses vacances sur un yacht luxueux. L'astre portugais prenait du bon temps en compagnie de sa petite amie Georgina Rodriguez et de leurs enfants.

Ce mardi, nous recevons plus d'informations sur ce fameux bateau. L'"Azimut Grande" mesure 27 mètres de long, dispose de cinq cabines luxueuses, six salles de bain, une cuisine, un coin salon et une salle à manger. Sur le pont se trouvent divers endroits pour prendre un bain de soleil et un bar. Le navire, construit en fibre de carbone, ne pèse pas moins de 93 tonnes et peut atteindre la vitesse maximale de 52 km/h.

Ce bijou a été construit sur le célèbre chantier naval Azimut Benetti. Son coût? Pas moins de 6 millions d'euros. C'est le prix de la tranquillité...



Une image instagram a été intégrée à cet endroit.

---

---