5.000 km entre les pays organisateurs: le projet FOU de l'Arabie Saoudite pour le Mondial 2030

Vous pensiez que l'Euro 2020 à 11 pays était une vaste blague ? Le projet porté par l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde 2030 risque de vous donner des sueurs froides...

La Coupe du Monde 2030 va déjà doucement se préparer. Alors que la prochaine édition se jouera au Qatar en novembre 2022, le tournoi qui lancera notre prochaine décennie fait déjà des envieux. 4 ans plus tôt, le Canada, les États-Unis et le Mexique inaugureront un format à 48 nations. La FIFA a dés lors décidé d'adopter en priorité des hôtes multiples pour éviter des frais monstrueux.

Mais selon The Athletic, un dossier de candidature pour l'édition 2030 sort du lot. L'Arabie Saoudite voudrait absolument accueillir le tournoi sur son sol. Conscients que le pays serait critiqué, les organisateurs veulent s'associer à d'autres nations. Le Maroc et l'Égypte sont cités, mais la viabilité financière du projet, au niveau des infrastructures et des retombées économiques, n'est pas assurée. Pour éviter cela, l'Arabie Saoudite voudrait s'associer... à l'Italie.

Les deux nations discuteraient de cette éventualité, alors que le champion d'Europe veut aussi se placer, pour l'Euro 2028 ou la Coupe du Monde 2030. Reste que les deux pays sont séparés de 5000 km, ce qui rendrait les déplacements affreux pour tout le monde. Mais plus rien ne nous étonnerait dans le monde du football, après l'immense polémique de l'attribution du Mondial 2022 au Qatar.