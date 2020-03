Le PSG bénéficiera de repos supplémentaire avant le match crucial contre Dortmund: son match en Ligue 1 reporté à cause du coronavirus

Le match de Ligue 1 Strasbourg-Paris SG, prévu samedi à 17h30, à été reporté à cause des risques de propagation du nouveau coronavirus, a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) vendredi soir.



"Faisant suite à un arrêté de la préfecture du Bas-Rhin concernant la propagation du coronavirus", la rencontre est "reportée", écrit la LFP dans un communiqué. Il s'agit du premier match de Championnat reporté en France depuis l'arrivée du virus.



Seule rencontre jusque-là affectée par l'épidémie, Chambly-Le Mans (L2) s'est jouée vendredi dans un stade à huis clos à Beauvais, dans l'Oise, l'un des foyers du virus.



Pour cette affiche de la 28e journée de Ligue 1, la LFP s'est résolue à reporter le match, alors qu'elle suit une ligne du "cas par cas" sur le sujet.



L'annonce vendredi de la multiplication du nombre de personnes testées positives au nouveau coronavirus dans le département du Haut-Rhin, limitrophe au Bas-Rhin où se situe Strasbourg, a accéléré la décision.



"La venue de 26.000 spectateurs dans le stade de la Meinau, dont un quart venant du département du Haut-Rhin, est un facteur susceptible de favoriser la propagation du COVID-19", a justifié la préfecture du Bas-Rhin dans un communiqué.



Peu de temps avant l'annonce du report, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé la fermeture à partir de lundi et pour 15 jours des crêches et établissements scolaires, dans les départements de l'Oise et du Haut-Rhin où le coronavirus "circule avec beaucoup d'intensité".



Pour Paris, qui s'est rendu à Strasbourg dans la soirée, cette nouvelle intervient à cinq jours de son 8e de finale retour de Ligue des champions crucial contre Dortmund. Le PSG bénéficiera donc de repos supplémentaire.