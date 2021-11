Lassé de la situation de Sergio Ramos, le PSG serait prêt à prendre une décision forte pour le défenseur

Sergio Ramos a probablement réalisé la meilleure opération de sa vie en rejoignant le PSG cet été mais le contraire n'est pas forcément vrai.

Le capitaine emblématique du Real Madrid a signé gratuitement au PSG cet été en échange d'un salaire très généreux. Selon le site Footmercato, l'Espagnol touche 1,3 millions d'euros par mois soit 15 millions par an. Or, Ramos n'a pas encore joué une seule minute pour son nouveau club, la faute à des blessures qui le retiennent à l'infirmerie depuis des mois.

Si Ramos se la coule douce en touchant son chèque tous les mois, la situation ne fait rire personne dans les hautes sphères du club. Selon nos confrères du journal français Le Parisien, le PSG songerait déjà à résilier le contrat de l’ancien joueur du Real Madrid.

Cette décision n’a pas encore été actée, mais la direction semble de plus en plus consciente d’avoir effectué une erreur de casting avec Sergio Ramos. Reste à voir comment l’Espagnol se comportera physiquement dans les prochaines semaines et s’il parviendra à redevenir compétitif… au risque de voir sa collaboration avec le club français se terminer plus rapidement que prévu.