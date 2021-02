Le PSG hérite d'une énorme amende pour des retards de paiement

Le PSG a été condamné à une amende de 700.000 euros "pour des retards dans le paiement des factures de ses fournisseurs", a indiqué lundi la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Elle précise sur son site internet que cette amende "se rapporte à des manquements commis pendant une période antérieure à la situation d'urgence sanitaire consécutive à l'épidémie du Covid-19". Contacté par l'AFP, le PSG a expliqué qu'il avait "fait appel de cette décision, mais l'appel n'est pas suspensif".



"Il s'agit de retards de paiement remontant à la saison 2017-2018 et datant de la période de janvier à juin 2018", a précisé le club. Le montant de la sanction infligée au club de football parisien figure parmi les plus lourdes attribuées pour des retards de paiements par la DGCCRF.



Depuis loi Transparence de 2016, le plafond des amendes pour retards de paiement a été relevé de 375.000 à 2 millions d'euros.

Seules quatre amendes infligées à ce titre en 2020 étaient d'un montant supérieur à 700.000 euros.



Le non-respect des délais de paiement était responsable avant la crise sanitaire d'une faillite de PME sur quatre en France, selon le médiateur national inter-entreprises Pierre Pelouzet, cité dans un rapport du centre de réflexion Terra Nova fin 2019.



Avec un budget d'environ 600 millions d'euros, le club, après son passage en décembre devant la DNCG (Direction nationale de contrôle et de gestion), table sur des pertes de 204 M EUR pour la saison en cours, très impactée par les huis clos sanitaires imposés par la pandémie et par la défaillance du diffuseur Mediapro, qui a réduit la manne des droits télés de moitié.



En 2019-2020, saison tronquée par la coronavirus, les pertes s'élevaient à 124 M EUR.

