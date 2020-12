Le PSG peut souffler: la blessure de Neymar serait moins grave que prévu

"Le bilan clinique et radiologique de Neymar Jr, dans les suites du mécanisme d'entorse de la cheville gauche survenue hier soir, est rassurant. Un nouveau point et des nouveaux examens seront effectués dans 48 heures." C'est par ses mots que le club du Paris Saint-Germain a donné lundi des nouvelles de son attaquant vedette, blessé dimanche soir contre Lyon (0-1).



Dimanche soir, le Paris Saint-Germain affrontait l'Olympique Lyonnais en clôture de la quatorzième journée de Ligue 1. Dans les arrêts de jeu (90e+7), le Brésilien était durement taclé par son compatriote Thiago Mendes. Neymar s'est alors tordu de douleur au sol avant d'être évacué sur une civière en se tenant la tête et en pleurant. Mendes a lui été exclu après consultation du VAR.

