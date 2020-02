Le PSG très prudent avec Neymar à 6 jours d'un rendez-vous CRUCIAL en Ligue des champions

Le Brésilien Neymar, absent lors des deux derniers matches du PSG en raison d'une blessure aux côtes survenue il y a une dizaine de jours contre Montpellier, est forfait contre Dijon mercredi (18h30) pour le quart de finale de Coupe de France, a annoncé son club.



"Il doit jouer quand il sera prêt. On doit calculer les risques, parler avec les médecins, et décider après l'entraînement. Il est blessé, on doit être patient et attentif avec lui", avait déclaré mardi son entraîneur Thomas Tuchel, très précautionneux avec sa star en prévision du huitième de finale aller de Ligue des champions à Dortmund, le 18 février.



Si les cadres Thiago Silva et Juan Bernat, absents ces dernières semaines, font leur retour dans le groupe, Marquinhos, touché aux ischio-jambiers fin janvier, sera aussi préservé en vue du match à Amiens, samedi en Ligue 1.



"Je ne veux jamais jouer sans +Marqui+, il est un joueur-clé pour nous mais on doit attendre", avait prévenu mardi l'entraîneur parisien.



Victimes "d'un coup" sans gravité contre Lyon (4-2) dimanche dernier, Presnel Kimpembe et Marco Verratti sont également épargnés du déplacement à Dijon, tout comme Idrissa Gueye.



Outre Colin Dagba et Abdou Diallo, déjà forfaits en raison de sérieuses blessures, Leandro Paredes est suspendu pour la rencontre.



"Je m'attends à un match très physique avec beaucoup de longs ballons, de duels sur les deuxièmes ballons. Ils ont seulement perdu deux matches à domicile", a prévenu Thomas Tuchel.



Le club bourguignon (17e de L1) est la dernière équipe à avoir battu le PSG cette saison, le 1er novembre dernier en championnat.