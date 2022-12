Le raté de l'année est-il devant nos yeux? En Indonésie, un joueur manque tout simplement l'immanquable (vidéo)

Il y a des ratés, et des très beaux ratés.

Celui-ci est manifestement dans la deuxième catégorie. En Indonésie, Hansamu Yama Pranata, international indonésien, a réussi à catapulter un ballon sur la lune alors qu'il ne se trouvait qu'à quelques centimètres du but. En clair, il n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but après un très bon centre au sol d'un de ses coéquipiers.

Le gardien, complètement battu, avait même déjà commencé à réclamer un hors-jeu, avant de se rendre compte que le ballon n'avait miraculeusement pas franchi sa ligne. Du grand art.

Seule excuse qu'on pourrait lui trouver, Hansamu Yama Pranata est un défenseur de formation... mais bon, disons que 99% des défenseurs de provinciale l'auraient mise au fond.