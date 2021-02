Thibaut Courtois à deux doigts d'être joueur de champ: l'incroyable GALÈRE du Real Madrid

Demain, le Real Madrid accueillera Getafe en Liga. Un match qui risque de ne pas être simple pour l'équipe madrilène, qui doit faire face à une incroyable vague d'absences. Une véritable galère.

Ce Real Madrid-Getafe sera terriblement difficile pour les Madrilènes. Et pour cause. Les troupes de Zinedine Zidane sont actuellement décimées par des blessures et des absences. Sont indisponibles pour cette rencontre, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Éder Militão, Lucas Vázquez, Álvaro Odriozola, Federico Valverde, Eden Hazard, Isco, Rodrygo et Toni Kroos, qui est le seul suspendu et non blessé.

L'infirmerie est pleine à craquer et le Real Madrid devra composer avec seulement 12 joueurs, dont 2 gardiens. Pour éviter les problèmes, le club appellera aussi Victor Chust, Antonio Blanco et Marvin Park, issus de l'équipe B et qui ont déjà joué l'une ou l'autres rencontres avec les A. Mais cela signifie surtout que le Real Madrid ne peut vraiment plus se permettre de perdre qui que ce soit sur blessure, alors que l'Atalanta se profile sur la route espagnole dans 16 jours en huitième de finale de la Ligue des Champions.

Plus qu'une blessure et Thibaut Courtois pourra prendre place dans le jeu...

