Déserter l'Espagne et jouer en Angleterre: le nouveau plan ahurissant du Real Madrid

Le Real Madrid et la Liga, serait-ce bientôt terminé ? Le club espagnol s'est visiblement mis en tête de déserter sa compétition nationale pour tenter une aventure de l'autre côté de la Manche.

Vous ne rêvez pas: la Liga pourrait perdre le Real Madrid. Selon le Mundo Deportivo, Florentino Pérez, le président du club espagnol, envisage de déménager le club vers un nouveau pays pour disputer un autre championnat national. En cause: les conflits avec Javier Tebas, le président de la Liga, et le refus de la Superleague. Les Madrilènes n'apprécieraient pas non plus la signature avec un fonds d'investissement, CVC, qu'ils ont catégoriquement refusé malgré l'accord de la Liga.

Mais concrètement, comment cela se passerait ? Florentino Pérez aurait déjà sondé trois compétitions: la Serie A (Italie), le Bundesliga (Allemagne) et la Premier League (Angleterre) pour une inscription. Le championnat anglais, bien plus rentable au niveau des droits TV et du rayonnement de la marque, a la priorité du club.

L'idée est de rejoindre un nouveau championnat le plus vite possible, potentiellement dans un an. Mais le Brexit risque de provoquer de fameux remous dans ces ambitions. Notons que le scénario n'est pas du tout irréaliste. Alors, nouveau coup de pression ou vraie idée ? Réponse dans quelques mois.