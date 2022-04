Un prêt puis un départ: le nouveau plan du Real Madrid pour Eden Hazard

La situation d'Eden Hazard à Madrid est bien loin de s'éclaircir. Opéré de la cheville pour retirer une plaque métallique qui le gênait depuis son installation en 2019, le Diable Rouge devrait à nouveau s'absenter pour quelques semaines. Le Real Madrid ne compte plus vraiment sur lui pour la fin de la saison et aurait même, selon Marca, changé de stratégie.

Depuis un certain temps, l'heure est au pessimisme. Le Real Madrid ne croit plus en un retour de la meilleure version d'Hazard et aimerait donc se libérer de son salaire, alors que le club a de grandes chances de recruter Kylian Mbappé l'été prochain. Mais une vente cet été ne serait pas la priorité. Selon Marca, le retrait de la plaque de la cheville du joueur devrait permettre de lui redonner de la mobilité. Le club espagnol voudrait donc le prêter un an dans un club où il aura du temps de jeu conséquent, en espérant qu'il y brille.

Sous contrat jusqu'en 2024, Hazard serait alors vendu en 2023 pour récupérer une partie de l'investissement consenti au départ par le Real Madrid. Reste à convaincre Eden, maintenant.