Le retour d'Eden Hazard repoussé: Zinédine Zidane l'écarte "à 100%" pour un premier grand rendez-vous

Eden Hazard est "écarté à 100%" pour la Supercoupe d'Espagne, a annoncé l'entraîneur français du Real Madrid Zinédine Zidane vendredi en conférence de presse, à la veille d'un déplacement à Getafe pour la 19e journée de championnat, samedi à 16h00 (15h00 GMT).



"Il est écarté à 100% pour la Supercoupe. Il ne viendra pas. Il s'agit de sa récupération normale. J'espère seulement qu'il pourra revenir avec nous petit à petit juste après la Supercoupe", a déclaré Zidane vendredi matin.



L'attaquant belge Eden Hazard (28 ans, 105 sél.), avait été touché à la cheville droite lors d'un contact avec son compatriote Thomas Meunier contre le Paris SG en Ligue des champions le 26 novembre (2-2).



Une simple "contusion périmalléolaire" avait d'abord été détectée chez le joueur, qui devait être indisponible dix jours... Mais la "microfracture" détectée début décembre au même endroit a prolongé son absence jusqu'à janvier 2020.

J'ai arrêté de demander des choses aux rois mages

Pour son premier match de l'année, le Real Madrid affrontera samedi Getafe, surprenant sixième de la Liga espagnole.



"Cela fait très longtemps que j'ai arrêté de demander des choses aux rois mages, mais je souhaite à moi et à mon équipe de continuer à s'améliorer chaque jour, parce qu'on en aura besoin", a déclaré "Zizou" pour sa première apparition de l'année devant la presse.



"En 2020, j'espère simplement que l'on va continuer sur notre lancée. On a eu des difficultés au début, mais on a très bien fini. Même si on n'a pas gagné nos deux derniers matches, dans le contenu, c'était très bien, donc que ça continue comme ça en 2020", a-t-il conclu.