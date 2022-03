Le rêve a viré au cauchemar: les supporters du PSG chantent "Neymar fils de p***" (vidéo)

L'idylle entre Neymar et le PSG vient de prendre définitivement fin ce dimanche après-midi.

Après la nouvelle désillusion européenne du PSG, le Parc des Princes a accueilli dimanche ses joueurs avec des sifflets, y compris les superstars Lionel Messi et Neymar, et le seul à être épargné a été Kylian Mbappé, dont les supporters ont réclamé la prolongation.

Le PSG affrontait Bordeaux ce dimanche. Après avoir été sifflé avant le début de la rencontre, Neymar a marqué le second but de son équipe (victoire finale 3-0). Mais ce but n'a pas calmé la colère des supporters parisiens qui l'ont sifflé de plus belle.

Comble de la colère des supporters par rapport à une nouvelle humiliation subie en Ligue des Champions, des chants ont été lancé qui insultent le Brésilien. "Neymar, hijo de pu**", dont la traduction en français n'est pas nécessaire.

Arrivé dans le club de la capitale en 2017 en (vraiment) très grandes pompes, Neymar n'aura finalement jamais réussi à aider Paris à remporter la Ligue des Champions tant convoitée par les dirigeants qataris. Grand absent des grands rendez-vous au mois de mars-avril (les mauvaises langues diront qu'il faisait exprès de se blesser à cette période pour aller fêter le carnaval de Rio et l'anniversaire de sa sœur), Neymar était apparu en surpoids à la reprise de la saison. Ses nonchalances sur le terrain et cette nouvelle élimination auront eu raison de son crédit auprès des fans parisiens.

La nouvelle désillusion en Ligue des Champions pour le PSG passe très mal auprès des supporters. Ils ont déjà dû encaisser de nombreuses défaites douloureuses par le passé dans cette compétition, notamment la remontada contre le FC Barcelone le 8 mars 2017.