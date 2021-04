Le salaire de Blaise Matuidi "trop élevé": le club de David Beckham enfreint le règlement du championnat américain

L'Inter Miami, le club de David Beckham, a violé le règlement de la Ligue nord-américaine de foot (MLS) avec les conditions salariales offertes au milieu français Blaise Matuidi, a annoncé vendredi la MLS dans un communiqué.



Le salaire du champion du monde de 34 ans, recruté l'été dernier par la franchise floridienne, allait "au delà" des émoluments d'un joueur soumis au cadre salarial, "et il aurait dû être classifié en tant que +joueur désigné+", affirme la MLS à l'issue de son enquête ouverte début mars.



"Par conséquent, l'Inter Miami CF a violé la limite des joueurs désignés puisque l'équipe avait trois joueurs désignés outre Matuidi en 2020", complète la Ligue.



Lorsque Matuidi, arrivé en provenance de la Juventus Turin libre de tout contrat, s'est engagé avec Miami en août 2020, il n'a pas fait partie des trois joueurs dits "désignés", c'est-à-dire les seuls pouvant disposer d'un salaire excédant le cadre fixé par la MLS.



Ces trois "joueurs désignés" étaient le Mexicain Rodolfo Pizarro et les Argentins Matias Pellegrini et Gonzalo Higuain.



Matuidi était donc censé faire partie des joueurs dont les conditions salariales sont sous statut TAM (Targeted Allocation Money), soit au salaire encadré. Selon le règlement de la MLS pour la saison 2020, il pouvait être payé au minimum 612.500 dollars et au maximum 1.612.500 dollars. Ce qui ne correspond pas vraiment à son statut de star de l'équipe (avec Higuain) et encore moins de champion du monde en titre avec les Bleus, sacrés en 2018 en Russie.



Cette règle du "joueur désigné" est surnommée la "Beckham Rule" depuis sa création en 2007, pour permettre au Los Angeles Galaxy d'enrôler l'ancienne superstar anglaise du Real Madrid aux émoluments dépassant de loin les standards du championnat nord-américain.



Afin de respecter cette règle, le club de Miami a dû se séparer de l'un de ses trois "joueurs désignés", le milieu Matias Pellegrini, qui a signé pour Fort Lauderdale. Matuidi fait désormais officiellement partie des trois "joueurs désignés", toujours avec Higuain et Pizarro.