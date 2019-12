Le super geste du staff d'Aston Villa après l'énorme défaite subie par les jeunes joueurs de Liverpool (vidéo)

Aston Villa a surclassé Liverpool 5-0 mardi soir en quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Un résultant étonnant qui s'explique par l'absence de tout le noyau A des Reds, actuellement au Qatar pour prendre part au Mondial des clubs dont la demi-finale se joue mercredi.

C'est donc une équipe de Liverpool remplie de joueurs issus du noyau espoirs qui était présente mardi soir à Birmingham. Avec une moyenne d'âge de 19 ans et demi, les Reds ont sans surprise aligné les plus jeune onze de base de leur histoire. Plus expérimenté, Aston Villa n'a donc laissé aucune chance à cette jeune équipe.

Connor Hourihane a ouvert les hostilités à la 14e avant un but contre son camp du jeune Morgan Boyes (17e). Un doublé de Jonathan Kokjia a mis fin aux débats avant la pause (37e et 45e). En fin de match, l'ancien brugeois Wesley a fait 5-0 sur un assist de l'ex-anderlechtois Mahmoud Trezeguet (90e+2).

Une défaite douloureuse pour les jeunes Reds, qui espéraient surement mieux. Conscients de cette situation, les membres éminents du staff d'Aston Villa ont décidé de rendre visite à leurs adversaires après le coup de sifflet final. Dean Smith, le coach, et John Terry, son adjoint, ont directement été dans le vestiaire de Liverpool.

"Dean et John sont venus dans le vestiaire dire que ce que nos joueurs ont fait était super. Ils ont dit à quel point nous leur avons rendu la tâche difficile et que nous avons de grands joueurs. Ils nous ont souhaité le meilleur pour la suite", a précisé Neil Critchley, habituellement entraîneur des U23, promu entraîneur principal pour la rencontre.

Dean Smith, lui, en a dit plus sur ce qu'il a tenu comme discours. "Je leur ai dit que c'était un groupe de joueurs vraiment talentueux, et ils nous ont rendu la vie très difficile", a-t-il expliqué. "Je suis sûr qu'il y a un certain nombre de joueurs que nous avons vus qui joueront en Premier League dans trois ou quatre ans. Et perdre 5-0, parfois c'est tout ce dont vous vous souvenez, plutôt que la performance, donc j'ai pensé qu'il était important de dire quelques mots encourageants".

C'est ce que l'on appelle la très grande classe.