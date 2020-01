Le SUPERBE hommage de l'AC Milan à Kobe Bryant (vidéo)

Un hommage a été rendu mardi soir au stade San Siro de Milan à la star planétaire du basket Kobe Bryant, décédée dimanche dans un accident d'hélicoptère près de Los Angeles, avant le match de Coupe d'Italie entre l'AC Milan et le Torino.

Les mots "Les légendes ne meurent jamais" et "Kobe pour toujours" étaient inscrits sur les panneaux lumineux entourant le terrain et les écrans géants du stade ont diffusé des photos du quintuple champion NBA et de sa fille Gianna, morte à ses côtés dans l'accident.

Les lumières du stade se sont ensuite éteintes et la chanson "Who wants to live forever" du groupe Queen a été diffusée. Les joueurs des deux équipes portaient des brassards noirs en signe de deuil.



Avant de rejoindre les rangs de la NBA à sa sortie de lycée, Bryant avait passé une partie de son enfance en Italie, où son père, un basketteur professionnel, Joe Bryant, avait terminé sa carrière.

La star des Los Angeles Lakers, qui parlait couramment italien, a vécu dans la péninsule entre l'âge de 6 et 13 ans, avant de regagner la Pennsylvanie d'où il était originaire.

Il était un grand fan de football et un tifoso revendiqué de l'AC Milan.

Lundi, le président de la fédération italienne de basket, Giovanni Petrucci, avait également annoncé qu'une minute de silence serait observée pendant toute la semaine au début de chaque match organisé.