Le tacle de Koeman aux cadres du Barça: "Il y a d'autres joueurs d'expérience qui doivent créer des différences"

Le FC Barcelone a remporté mercredi son match d'alignement de la 1re journée du championnat d'Espagne contre Elche (3-0). Lionel Messi (48e, 69e) et Jordi Alba (73e) ont concrétisé la supériorité des locaux.

"C'est vrai que l'on a été un peu faibles en première période, on a manqué de rythme avec le ballon, on n'a pas cru en nos chances de marquer. La deuxième période, c'était bien mieux. On a marqué directement après la pause. Le rythme, la recherche de la profondeur, ça a été bien mieux. On s'est beaucoup amélioré en deuxième période, j'en suis très content. Mais pas des premières 45 minutes", a expliqué Ronald Koeman, l'entraîneur du FC Barcelone, en conférence de presse d'après-match. "Messi? Le réalisme et le jeu de Leo sont impressionnants. Mais avec tout mon respect, il y a d'autres joueurs d'expérience qui doivent créer des différences. Lui a encore une fois montré qu'il est important pour cette équipe".

Au classement, après 24 journées, les Barcelonais repassent devant le FC Séville à la 3e place avec 50 points, à cinq unités de l'Atlético Madrid, qui compte un match de moins. Elche (21 points) est 19e.