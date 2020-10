Le torchon BRÛLE entre le directeur sportif du PSG et son entraîneur: "Il faut comprendre qu'il y a des situations très graves"

Le Paris SG, porté par un doublé de Neymar, a réussi son premier carton de la saison contre Angers (6-1), vendredi, mais la crise couve en coulisses, après la mise au point du directeur sportif Leonardo visant l'entraîneur Thomas Tuchel sur le mercato.



Le doublé de Neymar, le but de Kylian Mbappé, la magnifique reprise d'Alessandro Florenzi, la flopée de dribbles ? En quelques phrases, Leonardo a balayé les promesses nées de sa plus belle soirée du début de saison.



"Leo", en s'adressant aux journalistes dans l'auditorium du Parc des Princes après que les techniciens se sont exprimés, a répondu vertement aux déclarations jeudi de Tuchel qui évoquait un effectif amoindri par le mercato.



Ni le club, ni lui-même "n'ont apprécié" ses propos. "Si quelqu'un n'est pas content, s'il décide de rester, il doit respecter soit la politique sportive, soit les règles internes", a-t-il assuré.



"Il faut comprendre le moment que l'on vit tous, il y a des situations très graves. Ne pas comprendre cette situation, on n'a pas aimé. Maintenant, on va voir en interne", a-t-il encore dit.



Pour la première fois, Leonardo s'oppose publiquement à un entraîneur arrivé un an avant lui, en 2018, et qu'il n'a pas choisi. Leurs désaccords promettent trois derniers jours de tensions avant la clôture du mercato lundi soir.



Neymar en verve



Et pourtant, s'il ignore ce qu'il va gagner avant la clôture du marché, le PSG sait déjà ce qu'il n'a pas perdu: son immense stock de talent, qui le place parmi les meilleures équipes d'Europe.



"Leur talent finit par parler. Quand vous fermez une porte, ils en ouvrent une autre", a remarqué l'entraîneur angevin Stéphane Moulin.



Les deux superstars Kylian Mbappé et Neymar ont, encore, illuminé le match. Un but tout en technique (36e) résume leur activité: le premier s'est faufilé entre deux défenseurs pour servir le second qui, d'une frappe sous la barre, a scellé le sort du match avant la mi-temps.



Et si le fait de les avoir conservés était la meilleure chose qui soit arrivée au club cet été ? Les deux complices peuvent guider le club en finale de la Ligue des champions comme trouver la solution face au 5-4-1 très resserré d'Angers.



Avec eux, le PSG s'est rapproché à un point du leader Rennes avant la trêve internationale, avec un quatrième succès consécutif.



Avant de retrouver la C1 le 20 octobre par un choc contre Manchester United, "Kyky" et "Ney" continuent de se remettre en jambes, après un début de saison compliqué par leurs tests positifs au Covid-19 et deux défaites d'entrée.



Aligné comme ailier gauche dans un 4-4-2 au coup d'envoi, Neymar, qui n'avait jamais commencé une saison parisienne sans avoir marqué lors de l'un de ses deux premiers matches, a enfin débloqué son compteur. Il a même réussi un doublé (47e), son premier en L1 depuis le 26 janvier.



Mbappé a mis plus de temps pour marquer (84e): ses efforts dans l'animation ont été récompensés en toute fin, d'un plat du pied à la reprise d'un centre de Pablo Sarabia.

"Mieux qu'à Reims"



Entretemps, Julian Draxler (57e) et Idrissa Gueye (71e) ont alourdi le tableau d'affichage, prouvant que le PSG avait laissé derrière lui les problèmes de réalisme offensif observés à Reims (2-0) dimanche dernier.



"C'était mieux qu'à Reims, on a attaqué la surface adverse avec plus d'agressivité, un meilleur timing. Marquer, c'est bien, ça donne beaucoup de confiance", s'est réjoui Tuchel.



Certes, en défense, Paris a concédé des occasions nettes, qui ont laissé quelques regrets aux Angevins. S'ils ont marqué par Ismaël Traoré (52e), les hommes de Stéphane Moulin ont aussi eu une énorme opportunité de revenir à 3-2, gâchée par Rayan Aït-Nouri (57e).



Mais moins d'une minute plus tard, Julian Draxler concluait le 4-1 en reprenant un centre en retrait de Mitchel Bakker. L'international allemand est régulièrement cité parmi les partants les plus probables du mercato.



Avec ce deuxième but -- il n'en avait marqué que trois lors de ses deux dernières saisons de L1 --, au moins a-t-il montré ce qu'il pouvait apporter cette année.



Il ne sait pas encore s'il sera un joueur de la capitale mardi. Lui aussi va vivre des prochaines heures agitées.