Il a signé à une MINUTE de la fin du mercato: l'incroyable scénario du transfert d'Antoine Griezmann

Antoine Griezmann est un joueur de l'Atlético Madrid. L'international français retrouve les Colchoneros, où il sera prêté avec obligation d'achat de 40 millions d'euros. Une opération qui a bien failli ne jamais se boucler, alors que le club madrilène est revenu à la charge relativement tard dans la soirée.

Sky Sports nous apprend en effet que malgré l'accord bouclé entre les deux clubs, les derniers papiers et contrats ont été signés en toute fin de mercato. L'inscription finale du joueur a même été enregistrée à 23h59, soit une minute avant la clôture. 60 secondes de plus et Griezmann était privé d'un transfert à l'Atlético avant le mois de janvier.

Cela rappelle furieusement le cas de David De Gea qui avait à l'époque été privé d'une arrivée au Real Madrid pour une inscription trop tardive. Sauf qu'ici, cela finit bien !