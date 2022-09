Le tweet de la honte: un homme de 19 ans condamné pour injure raciste envers Kylian Mbappé

Un internaute de 19 ans a été condamné jeudi à Paris à 2.000 euros d'amende avec sursis, notamment pour injure raciste envers le footballeur Kylian Mbappé dans un tweet publié après un match de l'équipe de France en juin 2021.

Cet étudiant, absent au prononcé de la décision comme au procès le 1er juin dernier, a été en outre reconnu coupable de provocation à la haine raciale et d'usurpation d'identité pour avoir publié le tweet litigieux via un compte utilisant un faux nom et la photo d'un autre internaute.

Le 28 juin 2021, l'élimination de l'équipe de France de football de l'Euro face à la Suisse avait entraîné une vague d'attaques haineuses sur les réseaux sociaux. La plateforme de signalement en ligne Pharos avait été alertée dans les jours suivants de messages visant plusieurs joueurs de l'équipe de France et une enquête avait été ouverte.

Un tweet d'une rare violence

Parmi eux, un tweet du 29 juin 2021, très relayé et commenté, ciblait Kylian Mbappé, dont le tir au but manqué avait provoqué la défaite des Bleus. "Ce sale nègre mérite de se prendre une centaine de coups de fouet et de se faire revendre en Libye", était-il écrit. Identifié comme l'auteur du message, Karim C. avait reconnu en garde à vue être l'auteur du tweet, mais affirmé qu'il avait "joué un rôle" en créant ce compte, en faisant des "copiés-collés" de discussions privées avec des internautes d'extrême droite pour "non pas propager la haine, mais pour faire réagir".

Une défense écartée par le tribunal, qui souligne dans sa décision qu'elle n'est "étay(ée) par aucun élément" et estime que, en créant un faux compte, il cherchait plutôt "à assurer sa propre impunité". Le tribunal est néanmoins resté bien en-deçà des réquisitions du parquet, qui avait demandé six mois de prison, en soulignant que le prévenu était un jeune majeur vivant toujours chez ses parents en région parisienne avec un casier judiciaire vierge.

Mbappé avait déposé plainte

Il a été condamné à verser 1 euro de dommages et intérêts ainsi que 1.000 euros en frais de justice à trois associations parties civiles, SOS Racisme, La Maison des potes et la Licra. Kylian Mbappé avait déposé plainte mais il ne s'était pas rendu au procès et n'avait pas fait de demande de réparation. "La Maison des potes est satisfaite de cette décision de condamnation qui est rendue publique pour que chacun sache ce qu'il en coûte à quiconque propage des message racistes sur les réseaux sociaux", a réagi l'association.