Le VAR révolutionné en Angleterre: les arbitres vont bientôt pouvoir expliquer leurs décisions aux supporters

Le VAR existe depuis la fin des années 2010 et il n'a de cesse de s'améliorer. La prochaine innovation devrait répondre à une demande du public qui date depuis les débuts du système d'assistance vidéo. En effet, la Premier League compte mettre en place la possibilité de pouvoir écouter les arbitres lors de la prise de décisions, afin de les rendre plus facilement compréhensibles pour le public. L'objectif de cette transparence serait surtout de réduire la confusion autour des décisions arbitrales controversées.

D'après le Daily Mail, le Conseil international du football association, soit le législateur du football, ne verrait "aucun inconvénient" à ce que les enregistrements audio soient dévoilés au public. Mais contrairement à d'autres sports comme le basket, il ne sera pas possible d'entendre les arbitres discuter en direct : les enregistrement seront diffusés uniquement a posteriori, après les matchs.

Les spectateurs ne pourront pas non plus entendre les échanges entre les arbitres et les joueurs ou les entraîneurs, car ils sont considérés comme confidentiels. Cette technologie ne devrait pas être implantée cette saison afin d'éviter que les joueurs et les managers se plaignent des décisions arbitrales prises lors des mois précédant la mise en place du système.

Plus qu'à espérer que cet essai en Premier League porte ses fruits et que les autres compétitions de football emboîtent le pas.