Le "You'll Never Walk Alone" a résonné dans les stades pour saluer les soignants confrontés au coronavirus (vidéos)

Dans toute l'Europe, et même jusqu'aux Etats-Unis, les notes de la chanson "You'll Never Walk Alone" de Gerry & The Pacemakers ont résonné ce vendredi matin à 8h45 sur plus de 180 stations de radio dans 30 pays différents, dont la Belgique. L'action, lancée par le dj Sander Hoogendoorn de la chaine néerlandaise 3FM et visant à soutenir toutes les personnes travaillant dans le monde médical, a également eu un large écho dans le football.

Mondialement célèbre chez les amateurs du ballon rond comme étant le chant phare de Liverpool, le 'YNWA' a aussi été diffusé sur les médias sociaux par de nombreux clubs belges vendredi matin, tantôt par le biais de chants de supporters, tantôt par une image.



