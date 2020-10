Le Club de Bruges affronte le champion de Russie le Zénith mardi soir (18h55) à Saint-Pétersbourg à l'occasion de la première journée de la Ligue des Champions de football (groupe F). Malgré l'absence des trois joueurs annoncés positifs au Covid-19 par les champions de Belgique dimanche, l'entraîneur russe n'est pas totalement rassuré.

Trois titulaires potentiels à savoir le gardien des Diables Rouges Simon Mignolet, le défenseur ivoirien Odilon Kossounou et l'attaquant tchèque Michael Krmencik n'ont pas fait le déplacement pas plus que le CEO du Club Vincent Mannaert, également positif au coronavirus. Les trois joueurs ont évolué samedi au Standard (1-1) ce qui n'exclut pas que d'autres cas positifs puissent se révéler dans les prochains jours.

"Il y a certainement un risque de contamination possible", a avoué lundi l'entraîneur du Zenit Sergei Semak lors du traditionnel moment de presse la veille du match. "Nous devons simplement suivre les règles, bien qu'il y ait des différences entre les protocoles de la Ligue des Champions et de la Premier Liga russe. Il y a là des lacunes et c'est à nous d'évaluer les risques. C'est comme ça que la vie se déroule en ce moment".

Outre les trois joueurs infectés, le Club ne peut pas compter sur Simon Deli à l'arrière. L'Ivoirien a été suspendu après son exclusion lors du match d'Europa League de la saison dernière à Manchester United. Il a également été blessé au genou au Standard. "L'absence de Deli leur causera plus de problèmes. Il reste à voir comment ils vont résoudre ce problème en défense. A l'avant, ils ont beaucoup de possibilités. Sur le plan tactique, cependant, ils n'auront pas à trop changer. Nous avons regardé suffisamment de leurs matches pour l'estimer. La saison dernière, ils ont toujours joué en 4-3-3, cette saison, ils ont parfois joué en 5-3-2. C'est à nous de répondre à cela".

Au Zénith, Malcolm est indisponible et Douglas Santos suspendu. Pour le reste, l'entraîneur peut compter sur un groupe de joueurs plutôt en forme. Le milieu de terrain central Magomed Ozdoev est sur ses gardes. "Le Club de Bruges est l'équipe la plus faible de ce groupe ? C'est la Ligue des Champions, seules les meilleures équipes sont autorisées à participer. Je ne pense pas qu'une équipe de notre groupe soit vraiment faible. C'est pourquoi chaque match est important", a déclaré l'international de 27 ans.