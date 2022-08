Léandro Trossard marque son premier but de la saison et scelle la victoire de son équipe (vidéo)

Brighton est toujours invaincu en Premier League. Léandro Trossard et ses coéquipiers ont remporté leur deuxième victoire en trois matchs de championnat et comptent désormais 7 points, autant que Tottenham et Leeds United.

C'est d'ailleurs le Belge qui a scellé la victoire des siens ce dimanche face à West Ham. Bien lancé en profondeur, l'attaquant n'a pas tremblé face au gardien et a envoyé proprement le ballon au fond des filets.

La saison dernière, Léandro Trossard a participé à 34 matchs de Premier League et a scoré à huit reprises en plus de délivrer trois assists.