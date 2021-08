Officialisation de Varane, Pogba en feu et 5 buts: une reprise PARFAITE pour Manchester United (vidéo)

Les Red Devils de Manchester United ont idéalement débuté leur saison de Premier League en remportant une victoire probante contre Leeds (5-1), samedi, dans un stade d'Old Trafford plein pour la première fois depuis le début de la pandémie.



Le Portugais Bruno Fernandes (30e, 54e, 60e) s'est offert un triplé, alors que le Français Paul Pogba a réussi quatre passes décisives. Après une égalisation de Luke Ayling au retour des vestiaires (48e), Leeds a de nouveau été pris en défaut (Greenwood, 52e) puis s'est écroulé en deuxième période, jusqu'à un cinquième et dernier but de Fred (68e).



La formation d'Ole Gunnar Solksjaer avait déjà largement battu Leeds la saison passée à Old Trafford (6-2). La recrue Jadon Sancho a également fait ses premiers pas sous son nouveau maillot, en fin de match, alors que le résultat était déjà acquis. Le Français Raphaël Varane (ex-Real Madrid), nouvelle recrue des Red Devils, a été présenté au public à la mi-temps.