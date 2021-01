Le petit poucet a gagné: une équipe de D4 CORRIGE Leeds en FA Cup (vidéo)

Leeds United, 12e en Premier League, a été humilié 3-0 par Crawley Town, club 6e actuel en 4e division anglaise, dimanche en 32e de finale de la Coupe d'Angleterre de football.

L'entraîneur argentin de Leeds Marcelo Bielsa avait décidé de laisser au repos plusieurs cadres tels qu'Illan Meslier, Stuart Dallas, Luke Ayling, Mateusz Klich et Patrick Bamford. La petite équipe du Sussex, au sud de Londres, a fait la différence après la pause, marquant coup sur coup par Nick Tsaroulla (50e) et Ashley Nadesan (53e), avant que Jordan Tunnicliffe (70e) ne scelle une dixième victoire d'affilée pour Crawley.

Les deux autres clubs de Premier League engagés plus tôt dans la journée n'ont eu aucun mal à tenir leur rang: Manchester City s'est défait de Birmingham (D2) 3-0 et Chelsea a écrasé Morecambe (D4) 4-0 grâce à des réalisations signées Mount (18e), Werner (44e), Hudson-Odoi (49e) et Havertz (85e).