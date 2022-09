Lens annonce la prolongation d'un joueur... qui signe son contrat sur le terrain (vidéo)

Courtisé par de nombreux clubs dont le Paris SG, le milieu international ivoirien du RC Lens Seko Fofana a finalement prolongé son contrat d'un an avec les Sang et Or mercredi.

La signature a été faite sur la pelouse du stade Bollaert-Delelis dans la foulée de la belle victoire de Lens contre Lorient (5-2), synonyme de 2e place au classement après cinq journées, pendant une grande animation son et lumière. Son bail, qui expirait en 2024, durera donc jusqu'en 2025.

"Avant d'arriver ici, le projet était de stabiliser et de faire grandir le club. Cette saison, je pense qu'il y aura moyen de faire un truc plus grand", a affirmé +Captain Seko+ au micro, devant plus de 34.000 supporters. Dans les petits papiers de nombreuses écuries de standing, le milieu de terrain de 27 ans va donc rester au RCL, qu'il avait rejoint en août 2020, juste après le retour dans l'élite.

"C'est beaucoup d'émotion (de prolonger), je suis très content, d'autant qu'on gagne avec la manière. Le club a montré à quel point il était ambitieux, des garçons sont arrivés, on a fait un bon début de saison : tout est réuni et, quand ça se passe bien chez soi, je ne vois pas pourquoi aller voir ailleurs donc je suis très content de mon choix. Je n'avais pas l'impression d'avoir terminé mon histoire ici", a souligné Fofana en zone mixte.

L'international ivoirien, qui avait mis la sélection entre parenthèses, a annoncé en juillet dernier qu'il était à nouveau disponible et devrait donc figurer dans la prochaine liste de Jean-Louis Gasset, le nouveau sélectionneur des Elephants. Son entraîneur, Franck Haise, a vu dans sa prolongation de contrat "un signal fort de la part du club mais aussi de lui qui a été joliment orchestré puis fêté avec le public". "On est dans un club un peu à part et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a prolongé", a poursuivi le technicien du club artésien.