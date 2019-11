Les amendes internes de Chelsea ont fuité: mieux vaut ne pas arriver en retard à l'entraînement...

Les amendes internes de l'équipe première de Chelsea ont fuité sur Internet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Frank Lampard ne rigole pas avec la discipline...

Si un joueur arrive en retard le jour de match, cela lui coûtera 2.500 livres (un peu plus de 2.900 euros). Un retard à l'heure de rendez-vous de l'entraînement pareil, plus 2.500 £ par quart d'heure de retard. Pour un retard à une réunion d'équipe, les anciens coéquipiers d'Eden Hazard devront payer 500 livres... la minute!

Si le téléphone portable d'un Blue sonne pendant un repas ou une réunion, le tarif est doublé à 1.000 £, soit environ 1.170 euros.

D'autres amendes sont plus sévères: ne pas signifier une maladie ou une blessure avant un congé ou 1h30 avant un match (10.000 £, soit près de 11.670 euros). La plus élevée est de 20.000 livres (+/- 23.320 euros) et concerne un retard à l'entraînement.

Toutes ces amendes doivent être payées dans les 14 jours, sinon le montant sera doublé. L'argent récolté servira pour des activités de l'équipe ou pour des associations caritatives.

Ces règles ont été mises en place par la légende de Chelsea, arrivée à la tête de son club de toujours cet été.



© Twitter