Bleus: Pavard champion solide à Brême, Griezmann frustré

Un nouveau titre pour Benjamin Pavard, Kingsley Coman et Lucas Hernandez: les trois internationaux français du Bayern ont livré mardi des performances contrastées lors du sacre du club bavarois, le 30e de son histoire et son 8e consécutif, après la victoire 1-0 sur la pelouse du Werder Brême.

Antoine Griezmann, qui peine à tirer son épingle du jeu au Barca, s'est vu refuser un but contre Leganes en Liga, après un match déjà difficile pour lui samedi face à Majorque pour la reprise de la Liga.

- Benjamin Pavard, valeur sûre -

Troisième joueur le plus utilisé au Bayern cette saison derrière Manuel Neuer et Joshua Kimmich, Benjamin Pavard a fait honneur à son statut en rendant une copie propre, dans une rencontre où il n'a pas eu grand chose à faire défensivement. Arrivé de Stuttgart l'été dernier, le champion du monde a néanmoins réussi cette saison à faire taire les critiques et remporte son premier titre majeur avec un club.

- Kingsley Coman décevant -

Sous la pluie battante du Weserstadion, le virevoltant ailier n'a jamais su faire la différence. Peu tranchant, ses percussions n'ont pas pesé sur la rencontre, même s'il est monté en puissance au cours du match, avec notamment deux slaloms dans la surface (67e, 80e). Mais l'essentiel est ailleurs ce soir, puisque Coman remporte à tout juste 24 ans son cinquième titre consécutif en Bundesliga avec le Bayern.

- Quelques minutes pour Hernandez -

Le "remplaçant le plus cher du monde", a grappillé quelques minutes de jeu, en remplaçant Serge Gnabry à la 82e minute. S'il a effectué une intervention décisive quelques instants après son entrée en jeu, il devra faire plus pour convaincre son entraîneur Hansi Flick, qui a récemment reconnu que son joueur avait "traversé une passe difficile".

- Antoine Griezmann frustré -

Sorti à l'heure de jeu samedi face à Majorque alors que les Blaugrana menaient 2-0, Antoine Griezmann a vécu une partie frustrante mardi face à Leganes et s'est vu refuser un but à la 65e minute. Après un décalage de Messi pour le Portugais Nelson Semedo, celui-ci centre côté droit pour Griezmann, qui trompe le gardien d'un plat du pied gauche. Pas de chance pour le champion du monde français, Semedo a finalement été signalé en position de hors jeu.

De son côté, Clément Lenglet a sauvé les Blaugranas de l'ouverture du score de Leganés (13e), en détournant du talon, presque sur sa ligne, une frappe de Miguel Guerrero. Samuel Umtiti, entré en fin de match, n'a lui eu que peu de temps pour s'illustrer.