Les fans de Marseille lancent une opération pour attirer Cristiano Ronaldo à l'OM (photos)

Cristiano Ronaldo fait décidément parler de lui tous les jours en ce moment. Le Portugais n'a toujours pas repris les entraînements à Manchester United et son avenir continue à faire parler. L'Atlético Madrid, notamment, serait intéressé par le joueur.

Mais hier, le journaliste anglais Morgan Pieters évoquait la possibilité de voir Ronaldo rejoindre une destination "assez surprenante". La communauté de supporters de l'OM s'est immédiatement emparée de l'info en lançant un énorme mouvement sur Twitter. L'ambition ? Convaincre CR7 de rejoindre la cité phocéenne.

Des tweets réunis sous le hashtag #RonaldOM et tous plus originaux les uns que les autres. Le tout est évidemment à prendre au second degré.