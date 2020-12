Le tifo MAGNIFIQUE des fans de Wolverhampton pour Raul Jiménez, gravement blessé contre Arsenal (vidéo)

Les fans de Wolverhampton ont brillé, à domicile, pour encourager un des leurs. Des supporters se sont mobilisés pour fabriquer un tifo géant en hommage à Raul Jiménez. Cet attaquant des Wolves a été victime d'une fracture du crâne après un terrifiant duel aérien face à David Luiz. Pour l'encourager et le motiver, les fans ont donc sorti les grands moyens.

En accord avec le club, ils ont lancé un crowdfunding, qui a permis de récolter 22.000 euros. Cela a permis de payer un artiste de renommée, David Purcell. Ce dernier a demandé un peu plus de 4.000 euros pour réaliser ce tifo de 45 mètres sur 11, en facturant au prix coûtant. Le reste de la somme récoltée sera reversée à une association choisie par le joueur.

Ce dernier, ému, a réagi sur Twitter. "C'est incroyable. Je suis très reconnaissant envers ceux qui me supportent pendant ma rééducation. Merci à mes fans, à mes coéquipiers, à tous qui ceux qui m'ont envoyé de l'amour, cela me touche. Merci beaucoup", a écrit Jiménez. Un avion avec une banderole "Get Well Soon" a également survolé la pelouse hier.

