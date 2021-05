Des insultes ridicules: des supporters du PSG ont tagué le bus d'un adversaire (photos)

Au réveil, les joueurs du RC Lens ont eu droit à une mauvaise surprise. Ils ont en effet découvert que leur bus, présent à Paris pour le déplacement contre le PSG, avait été tagué par des supporters parisiens.

Ces derniers ont sorti leur plus belle plume pour écrire des choses stupides, comme "consanguins de merde" ou encore "Fck Lens". De la vraie poésie.

Furieux, le PSG a déjà réagi à cette action. "Le Paris Saint-Germain rappelle que les comportements haineux sont contraires aux valeurs qu’il défend. Des investigations de police sont en cours. Le Club se réserve le droit de prendre toutes les sanctions et mesures juridiques appropriées s’il apparaît que certains de ses supporters sont associés à ces actes honteux. Au nom de toute sa communauté, le Paris Saint-Germain apporte son soutien et sa sympathie au RC Lens et à ses supporters", a communiqué la direction parisienne.

Le match doit débuter à 17h.